La Blu Basket chiude il 2025 con una vittoria | battuta Forlì nona vittoria stagionale

La Blu Basket Bergamo conclude il 2025 con una vittoria casalinga contro Forlì, terminata 93-79. Con questa, raggiunge la nona affermazione su diciotto partite disputate, mantenendo il record in parità. La squadra si prepara ora al recupero della trasferta di Mestre, prevista per il 15 gennaio. Un risultato che conferma la continuità e l’impegno della squadra nel corso della stagione.

La Blu Basket Bergamo chiude il 2025 con un successo casalingo all’OpiQuad Arena di Monza contro l’Unieuro Forlì per 93-79, che rappresenta la nona vittoria stagionale su 18 partite, col record perfettamente in parità — e il recupero il 15 gennaio della trasferta di Mestre. Acnora senza il capitano Bossi e senza Lombardi, la squadra di coach Ramagli ha sempre condotto dalla fine del primo quarto fino alla sirena finale, tenendo nel secondo tempo un margine costante medio di una quindicina di punti di vantaggio, con un quarto periodo in controllo, fino al massimo vantaggio sul 91-69 a quattro minuti dal termine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

