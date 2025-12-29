La battaglia gentile dei sessi Kyrgios vince la sfida-show e offre il trofeo a Sabalenka

Nel confronto tra Kyrgios e Sabalenka, il tennista australiano si impone con un 6-3, 6-3, in una sfida che ha coinvolto un regolamento pensato per ridurre le differenze fisiche tra i sessi. Nonostante le agevolazioni, Sabalenka non riesce a prevalere, e Kyrgios conclude la partita offrendo il trofeo alla sua avversaria. Un incontro che ha suscitato attenzione per le modalità di confronto e il rispetto reciproco tra i protagonisti.

di Massimo Selleri Nick Kyrgios vince 'la battaglia dei sessi' con un secco 6-3 6-3. I vantaggi di cui ha goduto Aryna Sabalenka grazie ad un regolamento studiato ad hoc per ridurre la differenza fisica tra maschio e femmina non sono bastati alla tennista bielorussa per battere il suo collega australiano. Verrebbe da dire meno male perché lo sport è una cosa seria così come sono ancora più seri tutti quei pregiudizi che vedono la donna essere inferiore all'uomo in tanti settori della vita quotidiana sia essa ordinaria o straordinaria. Probabilmente aveva ragione l'ex campionessa statunitense Billie Jean King, ad oggi l'unica donna a battere un uomo in un incontro singolare, quando sosteneva come nel 1973 la partita tra lei e Bobby Riggs era un vero passo in avanti nella convivenza sociale, mentre quella che è andata in scena ieri a Dubai era una semplice esibizione tra due tennisti di sesso diverso.

