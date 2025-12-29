La battaglia di Benedetta | la bimba che miracolosamente sconfigge la leucemia

La battaglia di Benedetta rappresenta un esempio di speranza e perseveranza di fronte a una diagnosi di leucemia. La storia della piccola testimonia come il sostegno familiare e la fiducia possano fare la differenza nel percorso di cura. Un racconto di resilienza che ispira a credere nel valore della speranza e dell’impegno, offrendo conforto e motivazione a chi affronta sfide simili.

Non solo una guarigione straordinaria, ma una testimonianza di fede: la forza di una famiglia che non ha mai smesso di sperare. È lo stesso papà della piccola Benedetta, Bruno Fittipaldi, a dare voce a questa intensa ed emozionante storia fatta di dolore e risurrezione: la malattia è sconfitta. Bruno vive con sua moglie e.

