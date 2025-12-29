La Battaglia dei sessi diventa una farsa | tra tennis clown e false lezioni di parità

La cosiddetta “Battaglia dei sessi” si è trasformata in una rappresentazione poco più che una farsa, tra situazioni paradossali e momenti improbabili. Tra incontri di tennis, siparietti comici e discorsi sulla parità di genere spesso lontani dalla realtà, l’evento perde credibilità e sostanza, diventando più un’illusione che un vero confronto. Un’occasione che, invece di promuovere dialogo e comprensione, si riduce a uno spettacolo superficiale.

Non avevamo bisogno di vederla per sapere che alla Battaglia dei Sessi mancava solo il clown per completare lospettacolo. Anzi c'era, in effetti, anche se poi alla fine Nick Kyrgios si è pure impegnato, perché va bene tutto, ma perdere da una donna è perfino troppo. E insomma: Aryna Sabalenka in una metà campo più piccola, Kyrgios che poteva tirare solo una battuta. Finisce 6-3, 6-3 per lui, ma è tennis? Ovviamente no, balletti inclusi al time out, perché c'era pure quello. E il discorso è un altro: servono davvero queste baracconate per capire che la numero uno del mondo non potrà mai essere più forte di un avversario uomo in condizioni nemmeno accettabili? Non è così che si affronta la questione della parità dei sessi, non è così che si dimostra che le donne sono meglio di noi maschietti, e in molte cose.

