La battaglia dei sessi del tennis tra Sabalenka e Kyrgios è stata una farsa inquietante VIDEO

La recente partita tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios a Dubai ha suscitato molte critiche, definita da alcuni come una “farsa inquietante”. La manifestazione ha suscitato discussioni sul rispetto e l’autenticità nel tennis, lasciando delusi tifosi e addetti ai lavori. In questo articolo analizziamo i principali aspetti della vicenda, evidenziando le reazioni e le conseguenze di questo controverso evento.

L'avevano già criticata prima, figurarsi dopo aver assistito a quello spettacolo per molti "indecente": la cosiddetta "battaglia dei sessi" del tennis tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios a Dubai non è piaciuta proprio a nessuno. Tutta la stampa sportiva internazionale massacra l'evento. Per la cronaca – si fa una certa fatica a definirla tale – il maschio, attualmente numero 671 del ranking, ha battuto la femmina, numero 1 del mondo, 6-3 6-3. Sabalenka peraltro giocava in un campo più piccolo. "La battaglia dei sessi si trasforma in un circo", titola il Guardian, una roba "ben lontana dal famoso incontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs del 1973.

