La Bardot e quel film girato a Spoleto
Brigitte Bardot, scomparsa all'età di 91 anni, ha lasciato un segno anche in Umbria, e in particolare a Spoleto. Nel 1962, l’attrice francese partecipò a un film girato in città insieme a Marcello Mastroianni, contribuendo a consolidare il legame tra il cinema e il territorio locale. La sua presenza nel luogo è ancora ricordata come parte della storia cinematografica di Spoleto.
La scomparsa di Brigitte Bardot (91 anni) "colpisce" anche l’Umbria e Spoleto in particolare, dove l’attrice francese girò un film nel lontano 1962 con Marcello Mastroianni. La pellicola si intitolava " Vita privata ", con la regia di Louis Malle. Alcune scene furono girate con Mastroianni durante il Festival dei Due Mondi e in tanti si ricordano di quei momenti così vivaci. La presenza della Bardot in Umbria, così come quella del grande Mastroianni lasciarono un segno indelebile, attirando la curiosità di tanta gente, appassionati e giornalisti. Momenti così intensi, da ispirare negli anni successivi iniziative culturali e mostre fotografiche dedicate alla permanenza dell’attrice sul nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
