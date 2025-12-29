La Banda Città di Forlì apre al 2026 con il tradizionale concerto di Capodanno
La Banda Città di Forlì inaugura il 2026 con il tradizionale concerto di Capodanno. Come ogni anno, la banda si esibisce il primo gennaio, offrendo un momento di musica e tradizione per tutta la comunità. L’evento rappresenta un’occasione per condividere un momento di serenità e ascolto, dando il benvenuto al nuovo anno in compagnia della musica.
Come da tradizione, la Banda Città di Forlì torna sul palco il primo dell'anno con un concerto speciale che punta ad accompagnare tutta la cittadinanza nel 2026 con un pomeriggio di musica. Giovedì 1 gennaio 2026, alle 16 il Teatro Diego Fabbri ospita il concerto inaugurale che, quest'anno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Il Teatro Massimo accoglie il 2026 con due spettacoli: The sound of tomorrow e il tradizionale concerto di Capodanno
Leggi anche: Al nuovo teatro Verdi il tradizionale concerto di Capodanno
Successo ed emozioni al Concerto di Natale della Banda "Città di Senigallia" alla Fenice - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.