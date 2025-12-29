Nella recente sfida tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka, si è aggiunta un’ulteriore tappa alla lunga saga della

C’è stata una quarta tappa nella storia, discontinua e spesso più rumorosa che sostanziale, della Battle of the Sexes. Sgomberiamo subito il campo da voli pindarici: è stata una (divertente) esibizione. Non sposterà equilibri, non pretende sentenze, non chiede interpretazioni sociologiche. A Dubai Nick Kyrgios ha battuto Aryna Sabalenka con un doppio 6-3 che dice il giusto e nasconde il resto. Perché il senso della serata stava tutto nell’intrattenimento. Kyrgios, oggi numero 671 del mondo, reduce da un anno quasi bianco, quattro partite giocate e tanta inattività, è sceso in campo con il freno a mano tirato, scegliendo tempi e modi, alternando sorrisi, battute e improvvise accelerazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Kyrgios, la pagliacciata con Sabalenka: com'è finita la "Battaglia dei sessi"

Leggi anche: Tennis, a Kyrgios la "Battaglia dei sessi" contro Sabalenka con un duplice 6-3

Leggi anche: Sabalenka vs Kyrgios, “la battaglia dei sessi”che divide

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Kyrgios, la pagliacciata con Sabalenka: com'è finita la Battaglia dei sessi | .it; Sabalenka-Kyrgios: domenica la Battaglia dei Sessi che chiude l’anno tennistico; Sinner gode, Alcaraz non vincerà nulla: una profezia nerissima | .it; Checco Zalone, Bocchino da applausi: Cosa infastidisce la sinistra | .it.

Kyrgios vince la "Battaglia dei sessi": Sabalenka battuta a Dubai con un doppio 6-3 - A 52 anni di distanza dallo storico match tra Billie Jean King e Bobby Riggs, di nuovo di fronte una donna e un uomo ... tuttosport.com