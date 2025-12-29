Kyrgios la pagliacciata con Sabalenka | com' è finita la Battaglia dei sessi
Nella recente sfida tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka, si è aggiunta un’ulteriore tappa alla lunga saga della
C’è stata una quarta tappa nella storia, discontinua e spesso più rumorosa che sostanziale, della Battle of the Sexes. Sgomberiamo subito il campo da voli pindarici: è stata una (divertente) esibizione. Non sposterà equilibri, non pretende sentenze, non chiede interpretazioni sociologiche. A Dubai Nick Kyrgios ha battuto Aryna Sabalenka con un doppio 6-3 che dice il giusto e nasconde il resto. Perché il senso della serata stava tutto nell’intrattenimento. Kyrgios, oggi numero 671 del mondo, reduce da un anno quasi bianco, quattro partite giocate e tanta inattività, è sceso in campo con il freno a mano tirato, scegliendo tempi e modi, alternando sorrisi, battute e improvvise accelerazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
