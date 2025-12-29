Kvara più soldi e un’altra richiesta | ecco perché è andato via da Napoli

Kvara ha lasciato il Napoli circa un anno fa, motivato da varie ragioni condivise successivamente. In questo articolo si approfondiscono i dettagli e i fattori che hanno portato il talento georgiano a trasferirsi a Parigi, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sui motivi della sua scelta. Un’analisi basata su fatti e contesti, per comprendere meglio le dinamiche di un trasferimento calcistico significativo.

Il talento georgiano ha deciso di andar via dai partenopei, ma a distanza di quasi un anno dal suo addio emergono alcuni retroscena sul perché sia voluto partire verso Parigi. Il calciatore ex Napoli voleva da Aurelio De Laurentiis più soldi e non solo Kvara e un addio meditato Khvicha Kvaratskhelia ha incantato Napoli per . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Caprile: “Ecco perché sono andato via da Napoli” Leggi anche: Napoli senza soldi? Fake News: ecco perché il mercato è bloccato nonostante i 200 milioni in cassa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Quindi secondo La Gazzetta dello Sport costui vale 100 milioni, 30 in più di #Kvara che alla sua età ha vinto 2 Scudetti, 3 Coppe nazionali, 1 Champions League e 1 Coppa intercontinentale. Fatto il triplo dei suoi gol. Francamente #Yldiz, attualmente è il testic - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.