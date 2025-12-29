Il Kosovo si avvia a un nuovo mandato con la vittoria del premier Kurti alle elezioni. La Srpska Lista ha conquistato tutti i 10 seggi riservati ai rappresentanti serbi. Una volta ufficializzati i risultati, si procederà alla costituzione del parlamento e alla formazione del nuovo governo, segnando un passaggio importante nel panorama politico del paese.

“Una volta certificati i risultati, dovremmo costituire rapidamente il parlamento e poi formare immediatamente un nuovo governo. Non abbiamo tempo da perdere e dobbiamo procedere il più velocemente possibile, insieme”. Con il 99% delle schede scrutinate, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti annuncia la vittoria delle elezioni legislative in Kosovo, dopo che a febbraio il suo partito Vetevendosje – ora in testa con il 49,3% dei voti – non aveva raggiunto la maggioranza. In questa tornata elettorale la sua formazione politica ha ottenuto la metà dei voti segnando la possibile fine di una situazione di stallo politico durata un anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kosovo verso il nuovo governo: il premier Kurti vince le elezioni. A Srpska Lista tutti i 10 seggi spettanti ai serbi

Leggi anche: Voto Kosovo,partito di Kurti sfiora 50%

Leggi anche: Elezioni Bosnia-Erzegovina, filo-russo Sinisa Karan nuovo presidente della Repubblica Srpska con il 50,3% dei voti, battuto Branko Blanusa (48,3%)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Elezioni anticipate in Kosovo mentre Bruxelles osserva con preoccupazione; Kosovo: vince il partito di Kurti con il 43-45%; KOSOVO: Il ritorno dei sindaci serbi nei comuni del nord; Il Kosovo domenica al voto per superare la paralisi politica.

Kosovo, i nazionalisti di Kurti a un soffio dal 50% con il 96,4% di schede scrutinate - Lo scorso febbraio aveva ottenuto il 42% dei consensi ed era stato isolato dagli altri candidati, dando iniz ... rainews.it