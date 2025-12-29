Koopmeiners il paradosso Juventus | gioca sempre convince mai

Koopmeiners, il paradosso Juventus: sempre in campo, ma raramente convincente. A Pisa, si è rafforzata la percezione di una stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti e poca incisività. La presenza costante del centrocampista nei match non si traduce in risultati convincenti, evidenziando un problema di continuità e efficacia nel gioco della squadra. Un tema che rende il cammino della Juventus ancora più complesso da analizzare e risolvere.

A Pisa è arrivata l'ennesima conferma di una sensazione che accompagna la stagione bianconera da mesi. Teun Koopmeiners gioca, parte dall'inizio, resta centrale nei piani della Juventus. Eppure, ancora una volta, la sua prova è scivolata via senza lasciare tracce decisive. Sufficiente, forse. Incisiva, no. E la domanda, ormai ricorrente, torna a rimbalzare sugli spalti e fuori: perché Koopmeiners è sempre in campo? Il punto non è l'impegno, mai in discussione, ma la distanza evidente tra aspettative e rendimento. Un divario che resiste al passare del tempo, ai cambi in panchina, alle variazioni tattiche.

