Kate Antropova racconta il suo 2025 ‘mondiale' | Un anno di sogni realizzati Turchia? Penso al presente

Kate Antropova condivide il suo racconto sul 2025, un anno che definisce di traguardi raggiunti e crescita personale. Dall’esperienza con l’Italvolley al successo con il Scandicci, la atleta riflette sul presente e sul percorso che l’ha portata a consolidare le sue competenze tecniche e mentali. In un’intervista a Fanpage, Kate offre uno sguardo sobrio e sincero sulla sua evoluzione professionale e sui progetti futuri.

