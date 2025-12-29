Kate Antropova racconta il suo 2025 &#8216;mondiale' | Un anno di sogni realizzati Turchia? Penso al presente

Kate Antropova condivide il suo racconto sul 2025, un anno che definisce di traguardi raggiunti e crescita personale. Dall’esperienza con l’Italvolley al successo con il Scandicci, la atleta riflette sul presente e sul percorso che l’ha portata a consolidare le sue competenze tecniche e mentali. In un’intervista a Fanpage, Kate offre uno sguardo sobrio e sincero sulla sua evoluzione professionale e sui progetti futuri.

Ha vinto tutto, senza mai sentirsi arrivata. Dall'oro mondiale con l'Italvolley al Mondiale per club con Scandicci, passando per la sua crescita tecnica e il lavoro mentale, Kate Antropova racconta a Fanpage.it il suo 2025 e il presente di una campionessa che pensa solo a migliorare. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

