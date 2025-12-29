Juventusil Bornemouth si inerisce per Muharemovic

Juventus e Bournemouth sono interessate a Tarik Muharemovic, giovane talento in crescita. Attualmente in forza al Sassuolo, Muharemovic si è messo in evidenza con una rete importante nel match contro il Bologna al Dallara. La sua versatilità e il suo talento stanno attirando l’attenzione di diversi club, rendendo il suo futuro calcistico un argomento di interesse nel panorama italiano e internazionale.

Tarik Muharemovic è il nome caldo in casa Sassuolo. Nella sfida contro il Bologna ha segnato il gol del pareggio al Dallara. La Juventus segue il profilo da diverse settimane, forte del 50% sul diritto di recompera, ma l'Interesse del Bornemouth nelle ultime ore potrebbe scompigliare gli equilibri.

