La Juventus prosegue le proprie attività di mercato, concentrandosi su due obiettivi principali per il centrocampo: Davide Frattesi e Pierre-Emile Hojbjerg. La società valuta attentamente le opzioni disponibili, mantenendo un approccio equilibrato e strategico per rafforzare la rosa nel periodo di gennaio. L’attenzione resta alta su queste trattative, che potrebbero contribuire a migliorare la competitività della squadra nella seconda parte della stagione.

La Juventus non intende fermarsi sul mercato di gennaio e continua a lavorare su due fronti caldi per rinforzare il centrocampo: Davide Frattesi e Pierre-Emile Hojbjerg. Luciano Spalletti ha indicato chiaramente la necessità di un innesto che porti gol, intensità e equilibrio, e la dirigenza è pronta a rilanciare per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: si continua a lavorare su due fronti caldi

Leggi anche: Mercato Inter, 3 nomi caldi per la regina d’inverno della Serie A: Ausilio al lavoro su più fronti

Leggi anche: Dalla Lombardia alla Sicilia, tutti i fronti caldi del centrodestra

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juventus-Roma 2-1, Conceicao e Openda affondano i giallorossi; La Juventus vince lo scontro diretto e si avvicina al quarto posto; La Juventus non si ferma più e vede la Champions, Roma battuta 2-1; Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO.

Romano dà una notizia clamorosa di calciomercato sulla Juventus - Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus. msn.com