Juventus | si continua a lavorare su due fronti caldi
La Juventus prosegue le proprie attività di mercato, concentrandosi su due obiettivi principali per il centrocampo: Davide Frattesi e Pierre-Emile Hojbjerg. La società valuta attentamente le opzioni disponibili, mantenendo un approccio equilibrato e strategico per rafforzare la rosa nel periodo di gennaio. L’attenzione resta alta su queste trattative, che potrebbero contribuire a migliorare la competitività della squadra nella seconda parte della stagione.
Juventus-Roma 2-1, Conceicao e Openda affondano i giallorossi; La Juventus vince lo scontro diretto e si avvicina al quarto posto; La Juventus non si ferma più e vede la Champions, Roma battuta 2-1; Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO.
Romano dà una notizia clamorosa di calciomercato sulla Juventus - Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus. msn.com
Juventus in ansia per Vlahovic: sovraccarico muscolare in nazionale - La Juventus continua a lavorare in vista della ripresa del campionato, in attesa del rientro dei nazionali. tuttomercatoweb.com
Calciomercato, Juventus-Tonali: il giocatore chiave per aprire una breccia col Newcastle - Lo scenario - Sin dalla gestione Giuntoli l'ex centrocampista del Milan era stato accostato alla Signora e ancora in queste settimane si continua a parlare ... affaritaliani.it
Di Marzio: "Su Mandas ci sono Juventus e Genoa. Lucca se…" Continua qui https://ift.tt/LzCYeM7 #lazio #laziopress - facebook.com facebook
28' Juventus-Roma 0-0 Continua il pressing delle due squadre #ASRoma #RomanewsEU x.com
