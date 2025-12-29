Juventus-Pisa | Spalletti la scossa all’intervallo
Durante il match tra Juventus e Pisa, la squadra bianconera ha conquistato i tre punti con un risultato di 2-0. Tuttavia, il primo tempo si è rivelato difficile, portando Luciano Spalletti a intervenire negli spogliatoi per apportare modifiche tattiche. La ripresa ha visto un miglioramento, confermando l’importanza di un’adeguata gestione durante l’intervallo per indirizzare il risultato.
La vittoria della Juventus per 2-0 sul campo del Pisa ha nascosto una prima frazione di gioco opaca, che ha costretto il tecnico Luciano Spalletti a un intervento deciso negli spogliatoi durante l’intervallo, come riporta anche SportMediaset. Secondo quanto trapelato dallo staff e riportato dai presenti, il tecnico toscano ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
