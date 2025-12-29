Juventus per arrivare a Frattesi la Juve usa Muharemovic?

La Juventus valuta diverse opzioni di mercato per rafforzare il centrocampo, tra cui il nome di Davide Frattesi. Tuttavia, si ipotizza anche uno scambio che coinvolgerebbe Muharemovic, con l’obiettivo di facilitare l’arrivo del centrocampista di proprietà del Sassuolo. La strategia bianconera si concentra su soluzioni che possano soddisfare le esigenze tecniche e finanziarie della società, mantenendo alta l’attenzione sulle trattative in corso.

Frattesi pupillo di Spalletti Davide Frattesi è il primo nome sulla lista dei desideri di Luciano Spalletti, soprattutto in caso di partenza di McKennie. La Juventus fiuta l'occasione e Spalletti vede l'opportunità di ritrovare uno dei suoi pupilli di quando era commissario tecnico della nazionale. Luciano Spalletti aveva reso Frattesi un

