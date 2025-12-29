Dopo le festività natalizie e in vista della sfida contro il Pisa in Serie A, la Juventus si prepara a rafforzare la rosa nel mercato di gennaio. La società valuta possibili interventi per migliorare la squadra e affrontare al meglio le prossime sfide. Ottolini potrebbe rappresentare uno dei nomi su cui si concentrano le strategie di mercato dei bianconeri.

Con il Natale alle spalle, ed il turno di Serie A alle porte contro il Pisa, la Juventus è pronta a rilanciarsi anche sul mercato. Frontman delle nuove operazioni, sarà per forza di cose, il nuovo direttore sportivo Marco Ottolini. L’ex ds del Genoa è chiamato a portare rinforzi importanti nella finestra di mercato invernale, soprattutto a centrocampo, zona nevralgica per il gioco di Spalletti, ed attualmente piuttosto sguarnita dal punto di vista della qualità e della quantità. Un’occasione e una suggestione. A scaldare particolarmente l’aria della Continassa ci sarebbero due nomi in particolare: Davide Frattesi e soprattutto Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Ottolini pronto per un rinforzo a gennaio

