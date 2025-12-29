Juventus Matteo Salvini | Da milanista Juve vittima di ingiustizie

Matteo Salvini, noto politico e tifoso milanista, ha espresso critiche nei confronti del sistema calcistico italiano, soffermandosi sul caso delle plusvalenze della Juventus. Nel suo intervento, ha sottolineato come la società bianconera sembri vittima di ingiustizie, evidenziando le problematiche e le tensioni che caratterizzano il calcio nazionale. Questa posizione si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulle modalità di gestione e trasparenza nel calcio italiano.

Salvini critica il sistema calcio italiano L'attacco di Matteo Salvini nei confronti del sistema calcistico italiano in merito al processo plusvalenze della Juventus. "Da tifoso milanista non sono difensore della Juventus, ma mi è sembrato strano che in un sistema dove pare che tanti, se non tutti, hanno usato certi

Milan-Como non si giocherà a Perth. La Lega Serie A: richieste inaccettabili; Salvini: Vendita Juve? Elkann ha fatto già danni in Italia. Calenda 'appoggia' il vicepremier: Non ha valori. Salvini: "Vendita Juve? Elkann ha fatto già danni in Italia". Calenda 'appoggia' il vicepremier: "Non ha valori" - Come Lega, conto di riuscire a far approvare velocemente la legge, a firma Lega, che prevede la partecipazione dei tifosi nell'azionariato

Salvini, mai pensato a un Milan secondo - Mi stupisce, non avrei mai pensato che a questo punto saremmo stati secondi". quotidiano.net

Salvini: "Vendita Juve? Elkann ha fatto già danni in Italia". Calenda 'appoggia' il vicepremier: "Non ha valori" - Come Lega, conto di riuscire a far approvare velocemente la legge, a firma Lega, che prevede la partecipazione dei tifosi nell'azionariato e nella ... adnkronos.com

