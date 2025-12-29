Juventus l’analisi de La Gazzetta dello Sport | la ‘cura’ Spalletti funziona I bianconeri possono puntare allo Scudetto?

La Gazzetta dello Sport analizza l’avvio della gestione Spalletti alla Juventus, evidenziando i primi segnali positivi. La squadra sembra aver ritrovato compattezza e consolidato il proprio gioco, aprendo nuove prospettive per la stagione. La domanda che rimane è se questa fase possa tradursi in una candidatura concreta allo Scudetto, segnando un nuovo capitolo per i bianconeri.

Juventus, la cura Spalletti inizia a dare i frutti sperati e i bianconeri sono pronti a tornare grandi. Lo Scudetto non è più una utopia L’analisi di Andrea Masala su La Gazzetta dello Sport dipinge una Juventus in forte ascesa, capace di chiudere il 2025 con un’autorità che spaventa le concorrenti. La “cura” Spalletti sta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

