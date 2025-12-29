Juventus la sfuriata di Spalletti all’intervallo | Svegliatevi! A Pisa tremano i muri dello spogliatoio
Durante l’intervallo della partita tra Pisa e Juventus, Luciano Spalletti ha avuto un acceso confronto con i suoi giocatori, invitandoli a reagire. La vittoria dei bianconeri all’Arena Garibaldi è frutto di un intervento deciso del tecnico, che ha saputo motivare la squadra e cambiare l’inerzia del match. Questo episodio evidenzia l’importanza delle parole e delle strategie in momenti cruciali di una partita di calcio.
Intervallo infuocato a Pisa: Spalletti striglia la Juventus, «Svegliatevi!». Emerge il retroscena, tutti i dettagli La vittoria della Juventus all’Arena Garibaldi contro il Pisa porta la firma di Luciano Spalletti, capace di imprimere una scossa emotiva e tattica durante l’intervallo. Come riportato da diversi quotidiani, il tecnico ha messo da parte i consueti toni pacati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
