Juventus-Inter | dialogo aperto per Frattesi

La Juventus sta valutando con attenzione l’acquisto di Davide Frattesi durante il mercato invernale. La società bianconera ha avviato un dialogo diretto con l’Inter per analizzare la possibilità di una cessione o di un trasferimento. La trattativa, ancora in fase preliminare, mira a valutare le condizioni più favorevoli per entrambe le parti e a definire eventuali dettagli nelle prossime settimane.

l mercato invernale della Juventus si concentra sempre più su Davide Frattesi, con la dirigenza bianconera che ha avviato un canale diretto con l'Inter per esplorare la fattibilità dell'operazione. Il centrocampista nerazzurro, 26 anni e punto fermo della Nazionale di Spalletti, rappresenta la priorità assoluta per dare dinamismo e gol

