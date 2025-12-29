Juventus il calendario sorride a Spalletti

Il calendario di Serie A favorisce la Juventus, offrendo quattro incontri relativamente semplici nel prossimo ciclo di partite. Questa sequenza rappresenta un’opportunità per rafforzare le ambizioni di classifica e consolidare la posizione in campionato, grazie a impegni che sembrano alla portata della squadra. La programmazione favorisce un percorso potenzialmente favorevole, consentendo a Spalletti e ai suoi giocatori di lavorare con maggiore tranquillità e concentrazione.

Calendario “facile” in campionato per rilanciare le ambizioni scudetto Il calendario di Serie A sorride alla Juventus, con quattro impegni molto abbordabili sulla carta. Le sfide contro Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari rappresentano l’opportunità di rilanciarsi in classifica in vista dello scontro diretto con il Napoli del 25 Gennaio. Nonostante L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il calendario sorride a Spalletti Leggi anche: Juventus, Spalletti sorride a metà: un big salta il Pisa Leggi anche: Juventus: il destino sorride a Locatelli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. È nata una nuova Juve, il calendario le sorride: le partite della svolta-scudetto di Spalletti; Dopo il Bologna, la Roma: la Juve vede la zona Champions e il calendario le sorride; Fase critica alle spalle? La media punti con Spalletti autorizza a sognare la Juve, il calendario aiuta; Juve, ritmo Scudetto! Spalletti come Virgilio per uscire dal purgatorio e la previsione dell'algoritmo. Juventus, Spalletti e la prova di fuga: da Pisa a a Cagliari cinque partite per puntare allo scudetto - Juventus, Spalletti accelera la rincorsa scudetto con un calendario favorevole. sport.virgilio.it

Juventus, Spalletti sorride a metà: un big salta il Pisa - La Juventus domani sarà impegnata sul campo del Pisa: c'è un'assenza pesante per Spalletti, la probabile formazione dei bianconeri ... calciomercato.it

Scalata Juve: Spalletti l’underdog da scudetto - E il calendario di gennaio diventa un’occasione: la Signora non pensa al titolo ma è tornata pienamente in corsa ... msn.com

JUVENTUS, UN MESE PER TORNARE IN CORSA SCUDETTO: IL CALENDARIO SORRIDE!

Calendario orizzontale 2026, prodotto ufficiale #Juventus. Al prezzo di 14,90€ e con spedizione gratuita! SOLO QUI https://amzn.to/47QLu6T NOTA BENE: In qualità di Affiliato #Amazon, #JuventusFans riceve una commissione dagli acquisti id - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.