Juventus a Gennaio si decide la stagione bianconera
A gennaio, la Juventus si confronta con un calendario intenso che potrebbe influenzare in modo significativo l’andamento della stagione. Sotto la guida di Luciano Spalletti, la squadra si prepara ad affrontare partite cruciali che richiedono attenzione e concentrazione. Questo mese rappresenta un momento di verifica per i bianconeri, in cui ogni risultato potrà contribuire a definire gli obiettivi futuri.
A Gennaio il mese chiave della Juventus La Juventus di Luciano Spalletti si prepara a un gennaio fitto di impegni, in un mese che potrebbe essere decisivo per la stagione dei bianconeri. Una serie di partite cruciali in Serie A e il ritorno della fase a gironi della UEFA Champions L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Mercato Juventus, cosa aspettarsi a gennaio? Due i possibili colpi della dirigenza bianconera
Leggi anche: Spalletti Juve, il futuro si decide adesso! Elkann stravede per lui, spunta questo patto con la dirigenza bianconera: cosa succede
Registi, braccetti e corsie: il gennaio degli scambi. È qui che si decide la stagione; Roma, due mercati in uno: chi può partire a gennaio e chi si decide a giugno; Napoli, Lucca con la valigia dopo l’ultimatum di Manna: adesso anche la Juventus pensa a lui; Juventus: gennaio decisivo per rinforzare il centrocampo, Frattesi vuole la Juve, ma....
Juventus, Milan e Fiorentina al lavoro sul mercato di gennaio - Una delle priorità è il terzino destro, dato che Joao Mario è stato bocciato in maniera decisa da Spalletti. sportcafe24.com
Registi, braccetti e corsie: il gennaio degli scambi. È qui che si decide la stagione - Dalla fame di idee alla chirurgia sul mercato: Juve senza bussola in regia, Milan alla ricerca di centimetri dietro, Inter con la fascia destra da ricucire, Roma a caccia di gol. lasicilia.it
Juventus, idea Hojbjerg per gennaio: profilo ideale per Spalletti - La Juventus valuta Hojbjerg per rinforzare il centrocampo a gennaio: profilo ideale per Spalletti, ma il Marsiglia fa muro. europacalcio.it
? NAPOLI JUVENTUS: le ULTIME dalla CONTINASSA e il piano di SPALLETTI!
Juventus, gli esami non sono finiti: dalla Serie A al ritorno della Champions, sarà un gennaio di fuoco - facebook.com facebook
Nonostante la voglia della #Juventus di arrivare a #Tonali a gennaio, il #Newcastle continua a non aprire alla cessione. E le voci su un possibile inserimento di #David nella trattativa non trovano conferma: in rosa ci sono già 2 centravanti e solo #Woltemade g x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.