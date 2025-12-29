Juventus a Gennaio si decide la stagione bianconera

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio, la Juventus si confronta con un calendario intenso che potrebbe influenzare in modo significativo l’andamento della stagione. Sotto la guida di Luciano Spalletti, la squadra si prepara ad affrontare partite cruciali che richiedono attenzione e concentrazione. Questo mese rappresenta un momento di verifica per i bianconeri, in cui ogni risultato potrà contribuire a definire gli obiettivi futuri.

A Gennaio il mese chiave della Juventus La Juventus di Luciano Spalletti si prepara a un gennaio fitto di impegni, in un mese che potrebbe essere decisivo per la stagione dei bianconeri. Una serie di partite cruciali in Serie A e il ritorno della fase a gironi della UEFA Champions L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus a gennaio si decide la stagione bianconera

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, a Gennaio si decide la stagione bianconera

Leggi anche: Mercato Juventus, cosa aspettarsi a gennaio? Due i possibili colpi della dirigenza bianconera

Leggi anche: Spalletti Juve, il futuro si decide adesso! Elkann stravede per lui, spunta questo patto con la dirigenza bianconera: cosa succede

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Registi, braccetti e corsie: il gennaio degli scambi. È qui che si decide la stagione; Roma, due mercati in uno: chi può partire a gennaio e chi si decide a giugno; Napoli, Lucca con la valigia dopo l’ultimatum di Manna: adesso anche la Juventus pensa a lui; Juventus: gennaio decisivo per rinforzare il centrocampo, Frattesi vuole la Juve, ma....

juventus gennaio decide stagioneJuventus, Milan e Fiorentina al lavoro sul mercato di gennaio - Una delle priorità è il terzino destro, dato che Joao Mario è stato bocciato in maniera decisa da Spalletti. sportcafe24.com

juventus gennaio decide stagioneRegisti, braccetti e corsie: il gennaio degli scambi. È qui che si decide la stagione - Dalla fame di idee alla chirurgia sul mercato: Juve senza bussola in regia, Milan alla ricerca di centimetri dietro, Inter con la fascia destra da ricucire, Roma a caccia di gol. lasicilia.it

juventus gennaio decide stagioneJuventus, idea Hojbjerg per gennaio: profilo ideale per Spalletti - La Juventus valuta Hojbjerg per rinforzare il centrocampo a gennaio: profilo ideale per Spalletti, ma il Marsiglia fa muro. europacalcio.it

? NAPOLI JUVENTUS: le ULTIME dalla CONTINASSA e il piano di SPALLETTI!

Video ? NAPOLI JUVENTUS: le ULTIME dalla CONTINASSA e il piano di SPALLETTI!

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.