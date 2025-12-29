Juve meglio con o senza Vlahovic? I dati non mentono | ecco come cambia la media punti e la fluidità di gioco L’analisi
L'inserimento o meno di Vlahovic nella formazione della Juventus influisce sui risultati e sullo stile di gioco della squadra. Attraverso un’analisi dei dati, si evidenziano differenze significative nella media punti e nella fluidità delle prestazioni. Questo studio mira a offrire un quadro oggettivo delle implicazioni di questa scelta, aiutando a comprendere meglio l’impatto dell’attaccante sulla dinamica complessiva della squadra.
Juve meglio con o senza Vlahovic? L’analisi evidenzia una media punti e una fluidità di gioco nettamente superiori senza il serbo in campo. La stagione della Juventus sta offrendo spunti di riflessione profondi e decisamente inaspettati, specialmente quando si analizza nel dettaglio l’impatto reale del suo terminale offensivo principale sulle dinamiche di squadra. I dati raccolti fino a questo punto del campionato e delle competizioni internazionali delineano uno scenario statistico che in pochi avrebbero pronosticato a inizio anno. Quando Dusan Vlahovic è regolarmente in campo dal primo minuto, la macchina bianconera sembra faticare a ingranare le marce alte, rimanendo troppo spesso intrappolata in partite bloccate e prive di sbocchi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Bremer Juve, il brasiliano è un vero e proprio talismano: la media punti con e senza il difensore cambia radicalmente! La statistica
Leggi anche: Serve una 'Spallettata': come cambia la Juve senza Vlahovic. Due le possibili opzioni
Juventus, il dopo Vlahovic è già iniziato: senza di lui, numeri e media da Scudetto; Probabili Formazioni Pisa vs Juventus: Senza Vlahovic e Gatti, la Juve Trema – Pronostico, Quote e Dove Vederla in TV; Juve, cena di Natale senza Vlahovic; Vlahovic unico assente alla cena di Natale Juve: il motivo.
Sirene spagnole per Vlahovic: il Barça ci prova, la Juve riflette - La dinamica è chiara e preoccupa in casa bianconera: senza un’accelerazione sul rinnovo, Vlahovic rischia di trasformarsi in un’opportunità appetibile per i top club europei, soprattutto per chi ... torinotoday.it
Rinnovare o perderlo? L'amletico dubbio per Dusan Vlahovic - A sei mesi esatti dalla scadenza contrattuale, l'annoso quesito è il quesito dell'anno. tuttojuve.com
Juventus, Balzarini: ‘A Vlahovic piacerebbe rimanere a Torino’ - Gianni Balzarini ha confermato che l’idea di Dusan Vlahovic sarebbe quella di poter restare alla Juventus anche oltre al 2026 ... it.blastingnews.com
“Vinci Juve, sei il meglio” Toro, voglia di rimonta made in Italy Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 27 dicembre - facebook.com facebook
“Vinci Juve, sei il meglio” Toro, voglia di rimonta made in Italy Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 27 dicembre x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.