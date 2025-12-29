L'inserimento o meno di Vlahovic nella formazione della Juventus influisce sui risultati e sullo stile di gioco della squadra. Attraverso un’analisi dei dati, si evidenziano differenze significative nella media punti e nella fluidità delle prestazioni. Questo studio mira a offrire un quadro oggettivo delle implicazioni di questa scelta, aiutando a comprendere meglio l’impatto dell’attaccante sulla dinamica complessiva della squadra.

Juve meglio con o senza Vlahovic? L’analisi evidenzia una media punti e una fluidità di gioco nettamente superiori senza il serbo in campo. La stagione della Juventus sta offrendo spunti di riflessione profondi e decisamente inaspettati, specialmente quando si analizza nel dettaglio l’impatto reale del suo terminale offensivo principale sulle dinamiche di squadra. I dati raccolti fino a questo punto del campionato e delle competizioni internazionali delineano uno scenario statistico che in pochi avrebbero pronosticato a inizio anno. Quando Dusan Vlahovic è regolarmente in campo dal primo minuto, la macchina bianconera sembra faticare a ingranare le marce alte, rimanendo troppo spesso intrappolata in partite bloccate e prive di sbocchi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve meglio con o senza Vlahovic? I dati non mentono: ecco come cambia la media punti e la fluidità di gioco. L’analisi

Leggi anche: Bremer Juve, il brasiliano è un vero e proprio talismano: la media punti con e senza il difensore cambia radicalmente! La statistica

Leggi anche: Serve una 'Spallettata': come cambia la Juve senza Vlahovic. Due le possibili opzioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juventus, il dopo Vlahovic è già iniziato: senza di lui, numeri e media da Scudetto; Probabili Formazioni Pisa vs Juventus: Senza Vlahovic e Gatti, la Juve Trema – Pronostico, Quote e Dove Vederla in TV; Juve, cena di Natale senza Vlahovic; Vlahovic unico assente alla cena di Natale Juve: il motivo.

Sirene spagnole per Vlahovic: il Barça ci prova, la Juve riflette - La dinamica è chiara e preoccupa in casa bianconera: senza un’accelerazione sul rinnovo, Vlahovic rischia di trasformarsi in un’opportunità appetibile per i top club europei, soprattutto per chi ... torinotoday.it