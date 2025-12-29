Juve Lecce i piani di formazione di Spalletti | chi riposa e chi sarà rilanciato dal 1? Le ultime verso la sfida

In vista della sfida tra Juventus e Lecce, Luciano Spalletti sta definendo i dettagli della formazione. La squadra si prepara con attenzione, valutando chi riposare e chi invece sarà rilanciato in campo dal primo minuto. Ecco le ultime notizie sui piani di Spalletti in vista di questa importante partita, che si svolgerà nei prossimi giorni.

Lecce-Como e Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali dei match delle 15 - Alle 15 ci saranno le sfide tra Lecce e Como e Torino e Cagliari validi per la 17ª giornata di Serie A. tuttojuve.com

Juve, Trevisani: 'I problemi non sono Tudor o Motta ma arrivano dai piani alti del club' - Secondo quanto dichiarato dal giornalista Riccardo Trevisani ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, i problemi della Juventus non andrebbero ricercati né negli allenatori né nei direttori sportivi, ... it.blastingnews.com

L’U.S. Lecce comunica che sono in vendita i biglietti del settore ospiti (capienza 1.016 posti), validi per la gara del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 Juventus-Lecce in programma sabato 03 gennaio 2026 alle ore 18:00. La vendita sarà attiva fino alle - facebook.com facebook

Il #Como accorcia sulla #Juve Dominio a Lecce x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.