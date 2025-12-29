Juve in missione il mese del decollo Spalletti vince con gioco e gerarchie Gennaio decisivo anche in Europa

Il mese di gennaio si presenta come un momento cruciale per le squadre di vertice, tra sfide in Italia e impegni in Europa. La Juventus punta a consolidare la propria posizione, mentre Spalletti dimostra come il gioco e le gerarchie possano fare la differenza. In un contesto in cui i risultati contano più di ogni altra cosa, ogni passo avanti è fondamentale per mantenere alta la corsa verso obiettivi importanti.

Altro che mezzo passo indietro a Pisa. Finché si vince, anche non brillando, il torto e i dubbi si sciolgono come neve al sole. Il Capodanno della Juve sarà denso di speranze, non solo di aspettative. Spalletti ha centrato il terzo successo di fila in campionato e tutto sembra incanalarsi su giusti binari in termini di classifica. Di fatto, la media punti a partita dei bianconeri, da quando è arrivato ‘Lucio’ in panchina, è pari a 2,12. Un rendimento che sarebbe assolutamente da scudetto, in questa stagione super equilibrata, quello della Signora del nuovo corso con il tecnico di Certaldo. Dopo le sbandate iniziali del post Tudor, e qualche pari di troppo anche in Champions, il salto di livello è stato evidente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve in missione, il mese del decollo. Spalletti vince con gioco e gerarchie. Gennaio decisivo anche in Europa Leggi anche: Mercato Juve: è indietro nelle gerarchie di Spalletti! Ora questo bianconero spinge per una cessione a gennaio. L’indiscrezione alimenta altre voci d’addio Leggi anche: Sacchi: "La Juve non vince più. Manca il gioco, ma anche un progetto tecnico" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juve in missione, il mese del decollo. Spalletti vince con gioco e gerarchie. Gennaio decisivo anche in Europa - Yildiz il faro, Zhegrova per spaccare le partite: in Champions gli esami Benfica e Monaco per vola ... sport.quotidiano.net

