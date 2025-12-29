Juve Frattesi e Hojbjerg | i bianconeri non mollano Pronto un rilancio

La Juventus continua a impegnarsi per migliorare la propria posizione in classifica, mantenendo un’attenzione particolare al mercato di gennaio. Con Frattesi e Hojbjerg tra gli obiettivi principali a centrocampo, i bianconeri cercano di rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione. La società segue con attenzione le opportunità di mercato, puntando a un rilancio stabile e coerente con gli obiettivi stagionali.

Torino, 29 dicembre 2025 – La Juve prova il filotto di vittorie per rilanciarsi in zona scudetto e dietro le quinte lavora per il mercato di gennaio, con due obiettivi a centrocampo più sensibili di altri. La lista si è ristretta a Pierre Emile Hojbjerg e a Davide Frattesi, i due prescelti dalla dirigenza e da Spalletti per rinforzare una squadra a caccia di una risalita prepotente dopo un avvio difficile. Il tecnico sembra aver trovato la quadra, con una serie di buone prestazioni e vittorie, ma gennaio sarà mese ancora una volta denso di appuntamenti e servirà ampliare e migliorare le rotazioni, soprattutto nei ruoli chiave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

