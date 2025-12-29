justice mission cosa significano le nuove esercitazioni di pechino attorno a taiwan

Le recenti esercitazioni militari di Pechino intorno a Taiwan rappresentano un incremento delle tensioni nella regione. La Cina ha avviato una serie di manovre di vasta scala, rafforzando la pressione sull’isola a pochi giorni dall’approvazione di un importante pacchetto di acquisti militari da parte di Taipei, autorizzato dagli Stati Uniti. Questi sviluppi evidenziano le dinamiche di confronto e le sfide di stabilità nel Mar Cinese Meridionale.

La Cina ha avviato una nuova e ampia tornata di esercitazioni militari attorno a Taiwan, aumentando la pressione sull’isola a poche settimane dall’approvazione, da parte di Taipei, del più grande pacchetto di acquisizioni militari mai autorizzato dagli Stati Uniti. Pechino ha definito le manovre un avvertimento alle forze “separatiste” taiwanesi e alle interferenze esterne. Le esercitazioni, denominate “Justice Mission 2025”, coinvolgono forze terrestri, navali, aeree e missilistiche dell’Esercito Popolare di Liberazione e si svolgono nello Stretto di Taiwan e nelle acque circostanti l’isola. Secondo il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito di Liberazione Popolare (Pla), le attività includono esercitazioni a fuoco vivo e mirano a testare la prontezza al combattimento congiunto, la capacità di imporre blocchi marittimi e il controllo di porti e aree strategiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

