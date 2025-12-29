justice mission cosa significano le nuove esercitazioni cinesi attorno a taiwan

Le recenti esercitazioni militari della Cina intorno a Taiwan rappresentano un aumento delle attività di pressione sulla regione. Queste esercitazioni, che coinvolgono vaste operazioni militari, arrivano in un momento di particolare tensione, poco dopo l’approvazione da parte di Taipei di un importante pacchetto di acquisti di armamenti dagli Stati Uniti. È importante analizzare le implicazioni di questi sviluppi per la stabilità e la sicurezza dell’area.

La Cina ha avviato una nuova e ampia tornata di esercitazioni militari attorno a Taiwan, aumentando la pressione sull’isola a poche settimane dall’approvazione, da parte di Taipei, del più grande pacchetto di acquisizioni militari mai autorizzato dagli Stati Uniti. Pechino ha definito le manovre un avvertimento alle forze “separatiste” taiwanesi e alle interferenze esterne. Le esercitazioni, denominate “Justice Mission 2025”, coinvolgono forze terrestri, navali, aeree e missilistiche dell’Esercito Popolare di Liberazione e si svolgono nello Stretto di Taiwan e nelle acque circostanti l’isola. Secondo il Comando del Teatro Orientale dell’Esercito di Liberazione Popolare (Pla), le attività includono esercitazioni a fuoco vivo e mirano a testare la prontezza al combattimento congiunto, la capacità di imporre blocchi marittimi e il controllo di porti e aree strategiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

