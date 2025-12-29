Judo i possibili volti nuovi dell’Italia per il 2026 Non mancano i talenti emergenti

Il judo italiano si avvicina al 2026 con nuovi talenti emergenti, pronti a consolidare i successi recenti. Dopo un 2025 ricco di risultati importanti, tra cui nove medaglie ai Campionati d’Europa e due titoli mondiali, il movimento si prepara a continuare il suo percorso di crescita. Questi giovani atleti rappresentano il futuro della disciplina in Italia, contribuendo a rafforzare la tradizione di eccellenza nel judo nazionale.

Il judo italiano è reduce da un 2025 di grande spessore, in cui sono arrivati dei risultati dall’enorme peso specifico proprio nei due eventi clou stagionali con le nove medaglie totalizzate ai Campionati d’Europa e soprattutto i due titoli conquistati da Assunta Scutto e Alice Bellandi ai Mondiali di Budapest. La crescita di questa Nazionale è sotto gli occhi di tutti e non mancano inoltre i talenti emergenti pronti ad esplodere anche nel circuito maggiore in vista dell’inizio del biennio di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028. A partire da metà giugno 2026 ogni torneo del World Tour (oltre alle varie rassegne continentali e ai Mondiali sia Assoluti che Junior) assegnerà punti valevoli per il ranking a cinque cerchi, quindi per tanti judoka sta per entrare nel vivo il percorso di avvicinamento verso i prossimi Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

