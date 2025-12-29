Joshua incidente in Nigeria | il Suv si schianta 2 morti

Anthony Joshua è rimasto illeso in un grave incidente automobilistico avvenuto in Nigeria, nel quale hanno perso la vita due persone. L’incidente ha coinvolto un Suv, causando conseguenze tragiche per altre due vittime. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Adnkronos. Si tratta di un episodio che ha suscitato attenzione, mantenendo un tono sobrio e informativo.

Incidente per l'auto della scorta del dott. Gratteri a Natale: 3 i feriti lievi, nessun danno al magistrato che era su un altro veicolo. L'auto si è vista tagliare la strada da un altro mezzo ed è finita contro un muretto sulla statale 106 ionica a Santa Caterina dello Ionio - facebook.com facebook

