Joint venture Fincantieri-Prysmian per l’acquisizione di Xtera leader in telecomunicazioni sottomarine

Una joint venture guidata da Prysmian con Fincantieri ha firmato un accordo per l'acquisizione di Xtera, società con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti, leader nei sistemi "chiavi in mano" di telecomunicazioni sottomarine, consentendo a Prysmian di diventare un player globale competitivo nel settore. La joint venture tra Prysmian e Fincantieri per l'acquisizione di Xtera. L'acquisizione di Xtera, da un'affiliata di H.I.G., società globale di investimenti alternativi con circa 61 miliardi di euro di capitale in gestione, sarà realizzata tramite la joint venture tra Prysmian (con una partecipazione dell'80%) e Fincantieri (con una partecipazione del 20%).

