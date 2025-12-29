João Cancelo escluso da Simone Inzaghi | fuori rosa fino a fine stagione

João Cancelo, attualmente in forza all'Al-Hilal, è stato escluso dalla rosa di Simone Inzaghi fino al termine della stagione. Secondo fonti saudite, il tecnico ha deciso di non includere il terzino portoghese nelle convocazioni per la seconda metà del campionato di Saudi League, segnando una fase di inattività per il giocatore. Questa decisione potrebbe influire sul suo futuro professionale e sulla sua presenza in campo.

L'esperienza di João Cancelo all' Al-Hilal sembra già giunta al termine. Secondo il quotidiano saudita Arriyadiyah, Simone Inzaghi ha deciso di escludere il terzino portoghese dalla lista dei giocatori disponibili per la seconda parte della stagione di Saudi League. Una scelta netta che rappresenta una bocciatura tecnica e allontana Cancelo dal progetto del club di Riyad. Questa esclusione rende quasi certo un suo addio nel mercato di gennaio. Arrivato con grandi aspettative e un curriculum di alto livello, Cancelo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello schema di Inzaghi. Il suo futuro sembra ora orientato verso un ritorno in Europa, una priorità per il giocatore.

Si parla di Joao Cancelo che è stato messo fuori rosa da Mister Inzaghi nell'Al-Hilal. Sai cosa fa più imbarazzare di tutto ciò Il fatto che lui sia stato usato e sfruttato per andare contro Mister Allegri. Insomma, ci sono ancora persone che vogliono credere che C - facebook.com facebook

Secondo quanto riportato dalla stampa saudita, Inzaghi ha deciso di escludere Cancelo dalla lista dei convocati per la seconda parte di campionato Il terzino 31enne potrebbe tornare in Europa già a gennaio x.com

