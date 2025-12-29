Jey Lillo show di magia al Palapartenope

Il Teatro Palapartenope di Napoli ospita per la prima volta Jey Lillo, noto illusionista, con lo spettacolo “Da una strada a una stella”. L’appuntamento è fissato per il 10 gennaio 2026. Un evento che promette di offrire un’esperienza unica nel campo della magia, consolidando la presenza di Lillo sulla scena italiana e regalando al pubblico un momento di grande fascino e mistero.

Per la prima volta al Teatro Palapartenope di Napoli, l’illusionista Jey Lillo porta in scena “Da una strada a una stella”, uno spettacolo-evento in programma il 10 gennaio 2026, destinato a lasciare un segno profondo nel pubblico e nella storia della magia italiana.«Sarà una notte speciale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: La magia di Anastasia a gennaio al Palapartenope Leggi anche: Cassano show al Palapartenope: «Leao? Lorenzo Insigne gli è superiore» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Jey Lillo, show di magia al Palapartenope - Per la prima volta al Teatro Palapartenope di Napoli, l’illusionista Jey Lillo porta in scena “Da una strada a una stella”, uno spettacolo- napolitoday.it

Jey Lillo di Pechino Express 2025 chi è: bullismo, incidente, magia/ La svolta con Paolo Bonolis e la tv - Jey Lillo chi è il concorrente di Pechino Express 2025: l'infanzia caratterizzata dal bullismo, la rivincita con la magia e l'incontro con Bonolis Con l’inizio di Pechino Express 2025, a partire da ... ilsussidiario.net

I Magici Pechino Express 2025, Jey e Checco Lillo vincitori?/ I trucchi di magia per ottenere vantaggi - I trucchi di magia utilizzati per ottenere vantaggi I Magici Pechino Express 2025, Jey e Checco Lillo di nuovo ... ilsussidiario.net

Un evento speciale, un’occasione eccezionale, uno show incredibile. Il 22 dicembre 2025 "Lillo & Greg 610" arriva dal vivo in Sala A per una serata irripetibile con Lillo, Greg e Carolina Di Domenico. Sketch, follie, improvvisazioni e tutto il surreale mondo di 6 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.