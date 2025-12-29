Jannik Sinner si è dimesso | terremoto-mattone cosa sta succedendo

Jannik Sinner, noto per la sua carriera nel tennis, sta ora attirando l’attenzione anche nel settore immobiliare. Dopo recenti sviluppi, si parla di una sua possibile uscita dal mondo del “terremoto-mattone”. Questa novità rappresenta un cambiamento significativo per l’atleta, che si sta facendo conoscere anche al di fuori del campo sportivo, aprendo un nuovo capitolo nel suo percorso professionale e personale.

Jannik Sinner ora è anche un fenomeno “ immobiliare ”, non è più solo l’astro dominante del tennis italiano. Dopo aver vinto, infatti, tanti tornei e tanti annessi premi per decine di milioni di dollari, arriva la decisione più dolce da prendere: cosa farne del denaro? La scelta è quella tradizionalista: investire nel mattone e farlo nel cuore di Milano. Ed è proprio questo che racconta il Corriere nella sua inchiesta economica che titola così: “ Sinner spa, il mutuo da 4 milioni per due appartamenti a Milano in Corso Venezia: come investe il campione”. La storia è semplice e potente allo stesso tempo: il tennista azzurro, tramite la sua società Foxera, ha sottoscritto un mutuo ventennale da circa 4 milioni di euro per finanziare l’acquisto di due immobili di pregio in pieno centro, a Corso Venezia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

