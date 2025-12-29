Jamie Lee Curtis | Grazie a Dio mia madre mi vietò di fare il provino per L' esorcista a 12 anni

Jamie Lee Curtis, nota per ruoli in film come Halloween e Un pesce di nome Wanda, ha recentemente rivelato che sua madre, Janet Leigh, le impedì di partecipare a un provino per L'esorcista a soli 12 anni. La decisione della madre le evitò di trovarsi al centro di un’iconica scena del cinema horror, influenzando così il suo percorso artistico e personale.

La star di Un pesce di nome Wanda e Halloween ha rischiato di trovarsi al posto di Linda Blair nel cult di William Friedkin, ma la madre Janet Leigh glielo ha impedito. Oggi Jamie Lee Curtis apprezza la protezione della madre Janet Leigh, che le impedì di sostenere il provino per L'esorcista ad appena 12 anni, ritardando il suo ingresso nel mondo dell'horror. Nel corso di una recente apparizione nello show di Drew Barrymore, Curtis ha ricordato quando un produttore de L'esorcista la invitò a sostenere un provino per il ruolo di Regan, ruolo andato pii a Linda Blair. All'epoca la figlia di Tony Curtis e Janet Leigh aveva 12 anni, ma la madre le proibì di sostenere il provino per proteggerla dalla fama prematura e dai potenziali traumi dell'esperienza lavorativa in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

