Italiano e l’attacco che non segna | Troppi punti persi Mancano i gol

In campionato stiamo accumulando punti mancanti, evidenziando alcune difficoltà offensive. Tuttavia, è rassicurante notare che la squadra continua a creare occasioni e che alcuni elementi chiave come Moro, Rowe e Fabbian stanno migliorando la loro condizione fisica e tecnica. Questa fase di crescita e adattamento rappresenta un passo importante per migliorare i risultati e rafforzare il nostro rendimento complessivo.

"In campionato stiamo perdendo per strada un bel po' di punti ma mi conforta vedere che siamo vivi, costruiamo occasioni e alcuni giocatori chiave, come Moro, Rowe e Fabbian, stanno crescendo di condizione. Certo, in questo momento ci mancano i gol di Orso e di tutti gli attaccanti". Vincenzo Italiano non è tipo da puntare il dito contro i suoi ragazzi, ma nemmeno da nascondere la polvere sotto il tappeto. Che il suo Bologna da qualche settimana, vittoria col Celta Vigo a parte in Europa League, non sia più la squadra ruggente e brillante ammirata in questa prima parte di stagione è sotto gli occhi di tutti.

