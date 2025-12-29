Italia si addormenta con il phon acceso sotto le lenzuola | scoppia un terribile incendio Morta così

Un incendio si è sviluppato a Cinisello Balsamo, provocato da un phon acceso sotto le lenzuola. La vittima, Maria Catena Pistone, di 89 anni, ha perso la vita nell’incendio. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso improprio di dispositivi elettrici in casa. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Si chiamava Maria Catena Pistone, aveva 89 anni ed è morta dopo un incendio scoppiato all’interno della sua abitazione di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. La tragedia si è consumata in poche ore e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata causata da un gesto quotidiano trasformato in un evento fatale. L’anziana si sarebbe addormentata con il phon acceso sotto le lenzuola, circostanza che avrebbe innescato le fiamme all’interno della stanza da letto. La donna, originaria di Caltanissetta, viveva da tempo nello stesso stabile ed era descritta come una persona riservata. Vedova e pensionata, abitava accanto alla figlia e al genero, presenza che si è rivelata decisiva nel tentativo di soccorso immediato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

