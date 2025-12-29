Nella notte si è verificato un grave incidente sulla strada Terraglio, coinvolgendo due veicoli. L’incidente ha provocato l’interruzione temporanea del traffico e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al momento, non sono state riportate informazioni definitive sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione resta sotto monitoraggio, con l’obiettivo di chiarire le cause e ripristinare la normale circolazione.

Un violento incidente stradale ha interrotto la normale circolazione lungo la strada Terraglio nella mattinata di oggi, causando momenti di forte apprensione tra gli automobilisti di passaggio. Lo scontro ha coinvolto due vetture e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi, con conseguenze rilevanti anche sulla viabilità dell’area interessata. L’episodio si è verificato in una zona già particolarmente trafficata, aumentando le difficoltà per chi transitava lungo l’arteria. Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto nel tratto che precede il centro abitato di Preganziol, in provincia di Treviso, all’altezza di un distributore di carburante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, incidente nella notte: scontro tremendo tra due auto

Leggi anche: Terribile incidente nella notte, scontro frontale tra due auto: “Botto devastante”

Leggi anche: Incidente nella notte sull'Alemagna: una donna morta e una ferita nello scontro tra due auto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidenti, su A1 scontro tra auto e mezzo pesante che prende fuoco: tratto riaperto; Incidente nella notte di Natale sulla Cimina: tre auto coinvolte, una si ribalta; Scontro tra due auto con sette giovani coinvolti e abuso alcol: notte di interventi nel Comasco; Doppio incidente sull'A1 nei pressi di Orte. Terminate le code verso Roma.

Tremendo scontro tra Audi R8 e Fiat 500: tre persone ferite - Incidente sulla strada Terraglio a Preganziol: scontro tra Audi R8 e Fiat 500, tre feriti non gravi e traffico rallentato. nordest24.it

Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: due morti, Andrea Lombardi aveva 18 anni. I mezzi contro il muro di una casa - In due, Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, e Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, hanno perso la ... leggo.it