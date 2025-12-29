Istituto superiore di Grottaminarda approvato e finanziato il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria

La Provincia di Avellino ha approvato e finanziato il progetto per la manutenzione straordinaria della palestra e della centrale termica dell’istituto superiore di Grottaminarda. L’intervento, del valore di 200mila euro, mira a migliorare le strutture e garantire un ambiente più sicuro e funzionale per gli studenti. I lavori rappresentano un passo importante per il miglioramento delle strutture scolastiche nel Comune.

La Provincia di Avellino ha approvato e finanziato il progetto esecutivo per i "Lavori di manutenzione straordinaria della palestra e della centrale termica dell'edificio scolastico di via Perazzo nel Comune di Grottaminarda" per un importo complessivo di 200mila euro. Il plesso risalente agli.

