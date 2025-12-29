Istituto Comprensivo Don Milani di Ariano Irpino le proteste della dirigente sull' ipotesi dell' accorpamento al Mancini

Protesta contro l'accorpamentoArriva dalla dirigente scolastica professoressa Filomena Colella, reggente dell'IC Calvario-Covotta "Don Milani" di Ariano una dura protesta in relazione alla proposta di dimensionamento della rete scolastica che pregiudicherebbe l'autonomia dell'istituto. Dimensionamento scolastico: il Don Milani chiede chiarezza e tutela territorio - Se dovesse essere inevitabile un accorpamento, la dirigente auspica che l'Istituto "Don Lorenzo Milani" possa essere individuato come scuola capofila, preservandone l'autonomia, l'identità e il ruolo ...

