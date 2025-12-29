Israele primo al mondo ad abbattere missili con il laser | Non sfidateci

Israele ha annunciato di aver implementato il sistema laser

Israele ha dispiegato un nuovo sistema laser "Iron Beam" per intercettare le minacce aeree. Messo a punto dal dipartimento di ricerca e sviluppo del ministero della Difesa e l'appaltatore della difesa Rafael, è stato consegnato all'aeronautica militare. "Per la prima volta al mondo, un sistema di intercettazione laser ad alta potenza ha raggiunto la piena maturità operativa, eseguendo con successo molteplici intercettazioni", ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz. "Questo risultato monumentale trasmette un messaggio chiave ai nostri nemici, vicini e lontani: non sfidateci, o subite gravi conseguenze". 🔗 Leggi su Iltempo.it

