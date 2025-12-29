Israele primo al mondo ad abbattere missili con il laser | Non sfidateci

Israele ha annunciato di aver implementato il sistema laser

Israele ha dispiegato un nuovo sistema laser "Iron Beam" per intercettare le minacce aeree. Messo a punto dal dipartimento di ricerca e sviluppo del ministero della Difesa e l'appaltatore della difesa Rafael, è stato consegnato all'aeronautica militare. "Per la prima volta al mondo, un sistema di intercettazione laser ad alta potenza ha raggiunto la piena maturità operativa, eseguendo con successo molteplici intercettazioni", ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz. "Questo risultato monumentale trasmette un messaggio chiave ai nostri nemici, vicini e lontani: non sfidateci, o subite gravi conseguenze". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele primo al mondo ad abbattere missili con il laser: "Non sfidateci" Leggi anche: Iron Beam, Israele pronto a schierare nuovo sistema laser anti-missilistico dal 30 dicembre, possibili scontri con Iran: “Risponderemo duramente” Leggi anche: Eseguito al Sant'Andrea il primo trapianto al mondo di arteria polmonare con segmento criopreservato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Israele primo al mondo ad abbattere missili con il laser: "Non sfidateci" - Israele ha dispiegato un nuovo sistema laser "Iron Beam" per intercettare le minacce aeree. iltempo.it

Perché Israele ha riconosciuto Somaliland: le motivazioni legate a Gaza e l'incertezza di Trump - È il primo paese a riconoscere formalmente l'autoproclamata Repubblica del Somaliland come stato sovrano e indipendente ... today.it

Israele riconosce il Somaliland, primo Stato al mondo: scelta legata a possibili deportazioni di palestinesi da Gaza - Israele è diventato venerdì il primo Paese al mondo a riconoscere formalmente la Repubblica autoproclamata del Somaliland come Stato indipendente e sovrano ... globalist.it

Il territorio secessionista somalo ha ottenuto dopo trent'anni il primo riconoscimento ufficiale di stato sovrano grazie a Israele che cercherà di convincere un Trump riluttante a seguirlo - facebook.com facebook

#Israele è il primo paese a riconoscere formalmente l'autoproclamata Repubblica del #Somaliland come stato indipendente e sovrano, una decisione che potrebbe rimodellare le dinamiche regionali e mettere alla prova la storica opposizione della #Somalia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.