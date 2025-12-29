Ispezione in un vivaio porta al sequestro di cinquemila litri di gasolio agricolo manufatti abusivi e fauna protetta

Durante un’ispezione in un vivaio di Pedara, i carabinieri e la Guardia di Finanza di Acireale hanno sequestrato 5.000 litri di gasolio agricolo, manufatti abusivi e fauna protetta. L’operazione, condotta con il supporto di enti veterinari e tutela agroalimentare, ha portato alla scoperta di irregolarità che rischiano di compromettere l’ambiente e la biodiversità della zona.

I carabinieri della compagnia di Acireale e i finanzieri della guardia di finanza di Acireale, con il supporto del reparto carabinieri tutela agroalimentare di Messina e dell’Asp veterinaria di Gravina di Catania, hanno effettuato un controllo congiunto presso un’azienda di Pedara operante nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

