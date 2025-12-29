Ispezione in un vivaio porta al sequestro di cinquemila litri di gasolio agricolo manufatti abusivi e fauna protetta

Durante un’ispezione in un vivaio di Pedara, i carabinieri e la Guardia di Finanza di Acireale hanno sequestrato 5.000 litri di gasolio agricolo, manufatti abusivi e fauna protetta. L’operazione, condotta con il supporto di enti veterinari e tutela agroalimentare, ha portato alla scoperta di irregolarità che rischiano di compromettere l’ambiente e la biodiversità della zona.

I carabinieri della compagnia di Acireale e i finanzieri della guardia di finanza di Acireale, con il supporto del reparto carabinieri tutela agroalimentare di Messina e dell’Asp veterinaria di Gravina di Catania, hanno effettuato un controllo congiunto presso un’azienda di Pedara operante nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ispezione in un vivaio porta al sequestro di cinquemila litri di gasolio agricolo, manufatti abusivi e fauna protetta Leggi anche: Castellabate, scoperti manufatti abusivi in zona protetta Leggi anche: Fauna protetta sotto sequestro, salvati tre cardellini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ispezione informatica prima della restituzione dei beni sequestrati: inutilizzabilità patologica - La Sesta Sezione penale, in tema di prove, ha affermato che è illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della “copia forense ... diritto.it Il Natale diventa intelligente con le luci Twinkly! Nel nostro vivaio arrivano le luci natalizie Twinkly, perfette per chi vuole creare atmosfere magiche e personalizzate Caratteristiche principali: – Disponibili in diversi metri e colori ( anche multicolor) – Di - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.