Iscrizioni 2026 27 | scuole chiamate a personalizzare il modulo entro il 10 gennaio

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 richiedono alle scuole di completare la personalizzazione del modulo di iscrizione entro il 10 gennaio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito il calendario degli adempimenti, con l’obiettivo di garantire un processo organizzato e trasparente. Le istituzioni sono invitate a rispettare le scadenze per assicurare una corretta gestione delle iscrizioni e un avvio dell’anno scolastico senza inconvenienti.

Con l’avvicinarsi delle iscrizioni per l’anno scolastico 20262027, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il calendario degli adempimenti che coinvolgono direttamente le istituzioni scolastiche. Uno dei passaggi fondamentali è la personalizzazione del modulo d’iscrizione, operazione da completare entro il 10 gennaio 2026 alle ore 14:00. L'articolo Iscrizioni 202627: scuole chiamate a personalizzare il modulo entro il 10 gennaio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

