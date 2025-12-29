Iscrizioni 2026 27 | scuole chiamate a personalizzare il modulo entro il 10 gennaio

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 richiedono alle scuole di completare la personalizzazione del modulo di iscrizione entro il 10 gennaio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito il calendario degli adempimenti, con l’obiettivo di garantire un processo organizzato e trasparente. Le istituzioni sono invitate a rispettare le scadenze per assicurare una corretta gestione delle iscrizioni e un avvio dell’anno scolastico senza inconvenienti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso disponibile la piattaforma Unica per le iscrizioni scolastiche online, un servizio che semplifica l'intero processo di iscrizione alle scuole pubbliche e alle istituzioni di formazione professionale.

