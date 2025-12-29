Irpinia esclusa dai vertici regionali | la denuncia del sindaco di Cassano Irpino
Il mancato insediamento di Maurizio Petracca alla presidenza del Consiglio regionale della Campania evidenzia una realtà che coinvolge anche l’Irpinia, spesso esclusa dai vertici politici regionali. Questa situazione solleva interrogativi sul peso e sulla rappresentanza dell’area nelle decisioni politiche, sottolineando l’importanza di un maggiore coinvolgimento e attenzione alle esigenze del territorio.
CASSANO IRPINO — La mancata elezione di Maurizio Petracca alla presidenza del Consiglio regionale della Campania apre una riflessione amara sul ruolo e sul peso dell’Irpinia nelle dinamiche politiche regionali. A intervenire è Salvatore Vecchia, sindaco di Cassano Irpino, che affida a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
