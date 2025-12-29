Irene Grandi torna dal vivo con due concerti in Italia, tra cui quello a Ischia in Piazza degli Eroi il 29 dicembre. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo la sua musica in un contesto suggestivo. Due serate che segnano la conclusione dell’anno, offrendo un momento di condivisione e musica in location di grande fascino.

Due piazze iconiche, due notti speciali, una voce che continua a emozionare e reinventarsi: Irene Grandi torna dal vivo per salutare il 2025 con due concerti imperdibili, ospitati in alcune tra le piazze più affascinanti d’Italia, il 29 dicembre a Ischia e il 31 dicembre a Siracusa.Il primo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Irene Grandi in concerto in Piazza degli Eroi a Ischia

