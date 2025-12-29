Ipotesi di telefonata tra Putin e Zelensky il retroscena di Fox News Il leader russo si rifiuta di parlare con lui dal 2020

Secondo quanto riportato da Fox News, tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non ci sono state comunicazioni ufficiali dal 2020. Il rifiuto del leader russo di dialogare con il presidente ucraino rappresenta un approfondimento sulle tensioni tra i due paesi, che si sono accentuate negli ultimi anni. Questa interruzione evidenzia le difficoltà nel mantenere un canale di confronto in un contesto di conflitto e divergenze geopolitiche.

Dal 2020 le comunicazioni sono state del tutto interrotte, e già prima di allora i rapporti erano estremamente tesi. Ma i colloqui di domenica tra il presidente Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero aprire la strada alla prima telefonata tra il leader ucraino e il presidente russo Vladimir Putin dopo oltre cinque anni. Il retroscena arriva da Fox News, tv vicina al presidente Usa e al mondo repubblicano, che ha citato una fonte a conoscenza dei colloqui. Mentre l’incontro di Mar-a-Lago è stato presentato come un passo avanti negli sforzi di pace con Trump al timone, la fonte ha anche aggiunto che ottenere una telefonata diretta Zelensky-Putin sarebbe una “vittoria diplomatica” per il presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

