io sto con hannoun la sinistra pro integrazione in imbarazzo per il consigliere di origine tunisina

In un contesto politico complesso, Alaeddine Kaabouri esprime solidarietà a Mohammad Hannoun, coinvolto in un'operazione di polizia del dicembre 2025. La vicenda evidenzia le tensioni tra la sinistra pro-integrazione e le recenti misure di sicurezza adottate dal governo Meloni. Questa posizione suscita discussioni sulla gestione della legalità e dei diritti dei cittadini di origine tunisina nel panorama nazionale.

" lo, Alaeddine Kaabouri, sto con Mohammad Hannoun. Sto con lui e con tutte le persone arrestate sabato 27 dicembre 2025 in una nuova operazione repressiva condotta da polizia e guardia di finanza sotto la regia del governo Meloni e del ministro Piantedosi. Ancora una volta, in Italia, la solidarietà al popolo palestinese viene trattata come un crimine ". Così si legge nel post pubblicato da Alaeddine Kaabouri, consigliere delegato ai giovani nell'amministrazione di centrosinistra del Comune di Thiene, schierandosi apertamente con il presidente dell'associazione dei palestinesti in Italia, arrestato pochi giorni fa con l'accusa di essere parte della cellula estera di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

