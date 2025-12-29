Io sto con Hannoun il delirante post di un consigliere comunale tunisino di sinistra FdI | Revocargli le deleghe

Un consigliere comunale tunisino di sinistra ha pubblicato un post in cui esprime il suo sostegno a Hammoun, il palestinese arrestato con l’accusa di aver finanziato Hamas. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e critiche, tra cui quella di Fratelli d’Italia, che chiede la revoca delle deleghe. La vicenda evidenzia tensioni e divisioni politiche su temi di grande delicatezza e impatto internazionale.

Un consigliere comunale tunisino imbarazza la sinistra per un post in cui dichiara di stare apertamente dalla parte di Hammoun, il palestinese arrestato con l’accusa di avere finanziato l’organizzazione terroristica Hamas. E FdI reagisce (giustamente) duramente. Le parole del consigliere comunale. Come riporta Il Giornale, il post sui canali social del consigliere fa venire i brividi: “ lo, Alaeddine Kaabouri, sto con Mohammad Hannoun. Sto con lui e con tutte le persone arrestate sabato 27 dicembre 2025 in una nuova operazione repressiva condotta da polizia e guardia di finanza sotto la regia del governo Meloni e del ministro Piantedosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Io sto con Hannoun”, il delirante post di un consigliere comunale tunisino di sinistra. FdI: “Revocargli le deleghe” Leggi anche: "Io sto con Hannoun". La sinistra pro integrazione in imbarazzo per il consigliere di origine tunisina Leggi anche: Consigliere di un Comune fiorentino posta Meloni a testa in giù. FdI: inaccettabile, la sinistra prenda le distanze Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Io sto con Hannoun”: bufera sul consigliere Kaabouri, il sindaco chiede chiarimenti immediati - Sta provocando reazioni immediate e un acceso dibattito politico il post pubblicato sui social da Alaeddine Kaabouri, consigliere comunale di maggioranza ... ecovicentino.it

Poco fa, con un intervento netto, durissimo e politicamente impeccabile, la sindaca di Genova Silvia Salis ha messo un punto fermo sulle strumentalizzazioni, sulle falsità e sulla campagna di diffamazione costruita dalla destra sul caso Hannoun. E lo ha fatto s - facebook.com facebook

"Sono ordini che arrivano da Israele". Cosa hanno detto e scritto quelli della #Flotilla su #Hannoun e #Hamas x.com

