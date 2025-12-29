Investito in monopattino a pochi passi da casa | è ricoverato in Terapia intensiva

Un bambino di 10 anni è stato investito da un monopattino a Gavardo, vicino a casa, domenica pomeriggio. L’incidente si è verificato nella rotatoria tra Piazza Aldo Moro e la Strada provinciale 26, in Via della Ferrovia. Attualmente, il bambino è ricoverato in gravi condizioni in Terapia intensiva. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.

È ricoverato in gravi condizioni in Terapia intensiva il bambino di soli 10 anni protagonista suo malgrado del brutto incidente di domenica pomeriggio a Gavardo, sulla rotatoria tra Piazza Aldo Moro e la Strada provinciale 26 (in quel tratto Via della Ferrovia): è stato investito a pochi passi da.

